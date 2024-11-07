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Анналена Бербок мстит России за дедушку, а на немцев ей наплевать

Анналена Бербок мстит России за дедушку, а на немцев ей наплевать

Дедушка Анналены Бербок был убеждённым нацистом, воевавшим против СССР, а сама Анналена воюет теперь против России, не считаясь с тем, что её война наносит немцам колоссальный ущерб.

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Комментарии
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НЛ
Нина Лубенкова
Вы ошиблись - она еще тратит миллионы на поддержку своего нефотогеничного вида, но ей ничего не помогает !! Ну знаете же ….. Коли рожа крива!!!отвратительная, бездарная нацистка!!!
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20 час.
ВВ
Владимир Витковский
... вывод- побежденный враг должен быть безжалостно уничтожен ,это же должно быть применено и к бандерложью. Не оставили бы опорос анькиного деда-нациста, не  было бы и этой твари...
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17 час.
СЗ
Светлана Зуева
Фашистов задавить экономически
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16 час.

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