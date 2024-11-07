Анналена Бербок мстит России за дедушку, а на немцев ей наплевать

Вы ошиблись - она еще тратит миллионы на поддержку своего нефотогеничного вида, но ей ничего не помогает !! Ну знаете же ….. Коли рожа крива!!!отвратительная, бездарная нацистка!!!

ВВ

Владимир Витковский

... вывод- побежденный враг должен быть безжалостно уничтожен ,это же должно быть применено и к бандерложью. Не оставили бы опорос анькиного деда-нациста, не было бы и этой твари...