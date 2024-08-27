Гештальт терапия: что это такое и как работает в психологии?

Гештальт терапия это направление в психологии, основанное на на принципах осмысления и осознанности, когда индивид принимает себя, свои мысли и чувства, а также контекст в котором находится, при этом выявляет свои истинные потребности и желания, которые выводит в приоритет.
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