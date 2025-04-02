Хоккеисты тюменского «Рубина» отсрочили вылет из плей-офф Кубка Петрова

Тюменский «Рубин» сократил отставание в серии плей-офф ВХЛ со «СКА-Невой» до одного очка. В пятом матче 1/8 финала Кубка Петрова после трех поражений подряд тюменцы у себя дома обыграли хоккеистов из Санкт-Петербурга со счетом 2:1.