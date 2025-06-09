Константин Константинов. Портрет положительного героя

Молдавская земля подарила миру немало талантов, и среди них ярко сияет звезда Константина Тимофеевича Константинова — человека, который всей своей жизнью и творчеством доказывал безграничную преданность искусству.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии