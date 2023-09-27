Стало известно, сколько баллов ЕГЭ нужно набрать для поступления в вуз

Стало известно, сколько баллов ЕГЭ нужно набрать для поступления в вузВ Минобразования России определили минимальные баллы Единого государственного экзамена для поступления в вузы в 2024-2025 учебном году.
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