Школьница из Тувы рассказала Путину, как удалось привлечь туристов в регион

МОСКВА, 2 сентября, ФедералПресс. Ученица 11-го класса лицея № 15 из Кызыла Данна Дулуш во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным рассказала о повышении туристического потока в республику после окончания выставки «Россия».
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