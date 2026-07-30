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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Виллербан» официально подтвердил сокращение бюджета на сезон-2026/27

«Виллербан» официально объявил о снижении бюджета на сезон-2026/27. Клуб сообщил, что новый финансовый план был утвержден органом, контролирующим финансовую деятельность команд во французском баскетболе.

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