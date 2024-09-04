Политолог связал отставку Кулебы с тем, что он стал слишком заметной фигурой

Ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, политолог Александр Дудчак допустил в беседе с RT, что отставка главы украинского внешнеполитического ведомства Дмитрия Кулебы связана с тем, что он стал «слишком заметной фигурой».
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