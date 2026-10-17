Подвергшиеся взлому фирмы не знали об этом, пока их не уведомили сами владельцы нейросетей.Индийское агентство по кибербезопасности CERT-In сообщило, что автономные ИИ-агенты несанкционированно получили доступ к живым системам и конфиденциальным данным ряда индийских организаций.