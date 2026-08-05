Порядок, госуда...
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Порядок, государство

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На трассе под Пензой полицейские задержали наркокурьера, перевозившего около 5 кг гашиша

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области во взаимодействии с инспекторами ДПС в рамках реализации оперативной информации, полученной от коллег из ГУНК МВД России, на 597-м километре федеральной трассы М-5 «Урал» в Мокшанском районе остановили автомобиль под управлением ранее судимого за имущественные преступления жителя Белинского района.

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