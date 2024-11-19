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Закон, порядок, государство

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В Самарской области сотрудницы кредитно-финансовой организации предотвратили хищение денежных средств в размере более 500 тысяч рублей

В Самарской области сотрудницы кредитно-финансовой организации предотвратили хищение денежных средств в размере более 500 тысяч рублей

В октябре текущего года, поддавшись на уговоры телефонного собеседника, пожилой местный житель обратился в один из местных банков, где оформил кредит и, действуя по инструкции, хотел перевести полученные деньги на указанный злоумышленником счет.

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