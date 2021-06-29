Издалека не понял, что это за здоровое колесо. А оно оказалось нужной штукой

Честно говоря, когда мы только зашли в музей деревянного зодчества в Суздале, то смотря издалека на конструкцию в виде большого колеса, мне подумалось, что это сняли с какой-то небольшой реки колесо от водяной мельницы и перевезли его в музей.
Честно говоря, когда мы только зашли в музей деревянного зодчества в Суздале, то смотря издалека на конструкцию в виде большого колеса, мне подумалось, что это сняли с какой-то небольшой реки колесо от водяной мельницы и перевезли его в музей.
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