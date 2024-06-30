«Большой переполох»: как дебаты Байдена и Трампа повлияли на офис Зеленского

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Комментарии
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Сергей Андросов
В хохлокурятнике все стены забрызганы поносом.
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13 час.
Eduard
Часть офиса предлогала уже бежать в Канаду,другая за Аргентину!
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12 час.
Eduard
&quot;А в чем проблема&quot;,спросил Зеленский? Офис:&quot;Проблема в том,что ваш срок истек и вы &quot;Просроченый сырок&quot;!
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12 час.

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