«Большой переполох»: как дебаты Байдена и Трампа повлияли на офис Зеленского

В офисе президента* Украины Владимира Зеленского произошел «большой переполох» после недавних предвыборных дебатов действующего американского лидера Джо Байдена и кандидата на пост главы государства Дональда Трампа.
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