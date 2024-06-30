«Большой переполох»: как дебаты Байдена и Трампа повлияли на офис Зеленского

В хохлокурятнике все стены забрызганы поносом.

Часть офиса предлогала уже бежать в Канаду,другая за Аргентину!

Eduard

"А в чем проблема",спросил Зеленский? Офис:"Проблема в том,что ваш срок истек и вы "Просроченый сырок"!