Бушующие несколько дней на территории ЛНР природные пожары могли иметь не естественное происхождение, а быть вызваны поджогами, сообщил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник 16 сентября.
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