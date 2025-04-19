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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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«История и суть». Почему на Пасху принято красить яйца?

«История и суть». Почему на Пасху принято красить яйца?

Пасха — это главный христианский праздник, посвященный чуду воскресения Иисуса Христа. Пасха занимает важное место в культурной и религиозной жизни России и входит в тройку самых популярных праздников, уступая лишь Дню Победы и Новому году.

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