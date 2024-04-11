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В Петербурге побит новый температурный рекорд

В Петербурге побит новый температурный рекорд

Так тепло в городе не было с 1890 года. В Северной столице потеплело до +21,4°C. Это самая высокая температура воздуха в Петербурге с начала года, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, пост опубликован в Telegram.

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