В Петербурге побит новый температурный рекорд

Так тепло в городе не было с 1890 года. В Северной столице потеплело до +21,4°C. Это самая высокая температура воздуха в Петербурге с начала года, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, пост опубликован в Telegram.
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