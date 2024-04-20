«Официальные разъяснения». Что положено многодетным российским семьям?

Министерство труда и социальной защиты РФ утвердило официальные разъяснения, как необходимо применять положения указа президента, которым закреплен единый бессрочный статус многодетной семьи и определены меры соцподдержки.
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