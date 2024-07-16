В Казани наркополицейские задержали закладчика наркотиков

При проверке информации, полученной оперативным путем, сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Татарстан на одной из улиц города задержали 21-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков.