Цистит с кровью у женщин: причины и лечение

Разберемся, по каким причинам цистит с кровью у женщин появляется. Что это за недуг? Обычное воспаление отличается от геморрагического цистита тем, что при таком заболевании в моче присутствуют примеси крови.
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