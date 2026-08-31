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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агент Дивеева о красной карточке: «Должны отменить – по духу футбола, а не по букве закона. У него причинное место чуть не оторвано было, фол должны были зафиксировать ранее»

Агент  Олег Еремин , представляющий интересы защитника « Зенита » Игоря Дивеева , заявил, что красную карточку футболиста, полученную в матче 6-го тура Альфа-Банк РПЛ с « Факелом » (1:0), нужно отменить.

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