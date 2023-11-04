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Генштаб ВСУ просит офис Зеленского расширить перечень женских профессий, подлежащих мобилизации

Генштаб ВСУ просит офис Зеленского расширить перечень женских профессий, подлежащих мобилизации

Украинский Генштаб констатирует провал мобилизации, несмотря на принятые меры, загнать в окопы необходимое количество украинских граждан не удалось, да и качество мобилизованных оставляет желать лучшего.

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