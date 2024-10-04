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Русская весна

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Пожар на нефтебазе в Воронежской области после падения БпЛА

Пожар на нефтебазе в Воронежской области после падения БпЛА

В Аннинском районе Воронежской области средствами радиоэлектронной борьбы были подавлены украинские дроны, один из них упал на территории нефтебазы, сообщил глава региона Александр Гусев.

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Владимир Алтайцев
Гори-гори ясно, чтобы  не погасло.
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18 час.
Александр Ляшенко
Сдохни,ублюдок-Владимир Алтайцев!Смерть укрожопым и Владимиру Алтайцеву!
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18 час.

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