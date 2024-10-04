Пожар на нефтебазе в Воронежской области после падения БпЛА

В Аннинском районе Воронежской области средствами радиоэлектронной борьбы были подавлены украинские дроны, один из них упал на территории нефтебазы, сообщил глава региона Александр Гусев.
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