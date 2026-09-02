Владимир Машков сосредоточился на работе в театре "Современник"

Народный артист России Владимир Машков заявил, что театр для него сейчас на первом месте. Художественный руководитель театра "Современник" рассказал о своем интересе к объединению кино с театром и работе с известными актерами.
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