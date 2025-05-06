Внезапно пропавшая Ирина Болгар вернулась в Инстаграм*: о чём рассказала предположительная мать троих детей Павла Дурова

Ирина Болгар, утверждавшая, что она мать троих детей Павла Дурова и его бывшая гражданская жена, несколько месяцев назад таинственным образом исчезла из Инстаграма* — ровно так же, как когда-то и появилась.
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