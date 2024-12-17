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Гражданская Инициатива

1 подписчик

Каждый день (а часто и ночью) в нашем волонтёрском Центре кипит работа. Мы спешим: на улице морозы, идёт наступление - бойцам требуется больше нашего внимания.

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