Каждый день (а часто и ночью) в нашем волонтёрском Центре кипит работа. Мы спешим: на улице морозы, идёт наступление - бойцам требуется больше нашего внимания.
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Каждый день (а часто и ночью) в нашем волонтёрском Центре кипит работа. Мы спешим: на улице морозы, идёт наступление - бойцам требуется больше нашего внимания.