Марочко: ВС России прорвали оборону ВСУ у Загрызово

Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские войска прорвали оборону украинских боевиков около населённого пункта Загрызово в Харьковской области и продвинулись почти на 1 км вдоль Оскольского водохранилища.
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