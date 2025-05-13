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Посол заявил о прекращении совместной деятельности РФ и Польши на границе

Посол заявил о прекращении совместной деятельности РФ и Польши на границе

Совместная деятельность России и Польши на границе Калининградской области полностью прекращена, заявил посол РФ в Польше Сергей Андреев.

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Комментарии
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АндрейБорков
А почему граждан Польши продолжают пускать на территорию РФ? Наших в Польшу не пускают, а они к нам ездят! Это что? Это как? Зачем поляки ездят в РФ, в Калининградскую область? А потом окажется, что тут нагажено, там заминировано, здесь насрано и заложены всякие &quot;жучки&quot; с &quot;паучками&quot;, которые способствуют наведению ракет, дронов и прочих средств поражения! Наверняка поляки приобретают на нашей территории какие то товары, которые у них подорожали, а так же бензин с дизтопливом! Все это вывозится в Польшу и помогает полякам писю дрочить на Россию! Не пора ли закрыть Государственную Границу РФ с Польшей? Получается какой то позор, они наших граждан не пускают, а их граждане к нам едут!!!! ПОЗОР!!!
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