Посол заявил о прекращении совместной деятельности РФ и Польши на границе

АндрейБорков

А почему граждан Польши продолжают пускать на территорию РФ? Наших в Польшу не пускают, а они к нам ездят! Это что? Это как? Зачем поляки ездят в РФ, в Калининградскую область? А потом окажется, что тут нагажено, там заминировано, здесь насрано и заложены всякие "жучки" с "паучками", которые способствуют наведению ракет, дронов и прочих средств поражения! Наверняка поляки приобретают на нашей территории какие то товары, которые у них подорожали, а так же бензин с дизтопливом! Все это вывозится в Польшу и помогает полякам писю дрочить на Россию! Не пора ли закрыть Государственную Границу РФ с Польшей? Получается какой то позор, они наших граждан не пускают, а их граждане к нам едут!!!! ПОЗОР!!!