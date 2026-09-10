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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гайич пропустит около 3 месяцев из-за травмы. Защитника ЦСКА прооперируют

ЦСКА поделился информацией о состоянии  Милана Гайича . Напомним, защитник армейцев получил повреждение в матче с «Ростовом» в Фонбет Кубке России (0:2) и был заменен на 10-й минуте.

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