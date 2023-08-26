Начальник Главного управления МВД России по Новосибирской области вручил подарки школьнику в рамках ежегодной Всероссийской акции «Помоги пойти учиться»

Ежегодная благотворительная акция «Помоги пойти учиться» проводится в целях оказания помощи детям и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, предупреждения правонарушений и совершения антиобщественных действий со стороны несовершеннолетних.
Ежегодная благотворительная акция «Помоги пойти учиться» проводится в целях оказания помощи детям и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, предупреждения правонарушений и совершения антиобщественных действий со стороны несовершеннолетних.
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