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Татар-информ

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Олег Морозов: «Дебюрократизация страны произошла за последние 5 лет»

Олег Морозов: «Дебюрократизация страны произошла за последние 5 лет»

О работе системы парламентского контроля и многом другом в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову рассказал председатель Комитета по контролю в Госдуме 8-го созыва, кандидат в депутаты ГД по Нижнекамскому одномандатному избирательному округу №33 от «Единой России» Олег Морозов.

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Владимир Моргунов

Мели, Емеля, твоя неделя ! ДЕБЮРОККРАТИЗАЦИЯ (надо понимать-уменьшение бюрократии) ??? При внедрении ИИ. компьютеризации, цифровизации, созданию, хранению и передачи информации...возврат районного деления на округа..КОЛИЧЕСТВО ЧИНУШ НЕУКЛОНННО РАСТЕТ, КАК РАСТЕТ РАЗМЕР ТРАТ НАТ ИХ СОДЕРЖАНИЕ ????????????? ТАК ЧТО ОТЧЕТ ПЕРЕД ВЫБОРАМИ НЕ ПРИНИМАЕТСЯ ???