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Север Столицы

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Собянин: Московскому метрополитену исполнилось 89 лет

Собянин: Московскому метрополитену исполнилось 89 лет

Московский метрополитен — неотъемлемая часть жизни столицы Сегодня исполнилось 89 лет со дня открытия первой линии Московского метрополитена, протяженностью от «Сокольников» до «Парка культуры» с ответвлением от «Охотного Ряда» до «Смоленской».

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