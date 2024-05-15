Собянин: Московскому метрополитену исполнилось 89 лет

Московский метрополитен — неотъемлемая часть жизни столицы Сегодня исполнилось 89 лет со дня открытия первой линии Московского метрополитена, протяженностью от «Сокольников» до «Парка культуры» с ответвлением от «Охотного Ряда» до «Смоленской».