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Концерн «Калашников» впервые представил новейший комплекс ПВО «Зверобой»

Концерн «Калашников» впервые представил новейший комплекс ПВО «Зверобой»

Концерн «Калашников» на Всероссийском оружейном форуме в Москве впервые публично представил уникальный комплекс противовоздушной обороны «Зверобой».

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