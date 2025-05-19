Северное Медвед...
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Северное Медведково

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Свежие комментарии

  • Вячеслав Даньшин
    Хорошо бы ещё  переименовать улицу на которой стоит посольство Польши, в улицу Ивана Сусанина.Москвичи выбрали ...

Жителей Северного пригласили на детский фестиваль искусств «Небо»

В столичном парке «Музеон» 31 мая и 1 июня пройдет Московский детский фестиваль искусств «Небо». Он объединит творческие коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Перми, Воронежа, Красноярска, Тобольска и Калининграда.

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