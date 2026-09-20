Артем Пискунов һәм Резеда Сәлахова: «Без сайлауга беренче көнне үк бардык»

ТНВ телеканалында теле-радиомарафон кысаларында «Болгар» радиосы студиясендә Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры артистлары Артем Пискунов һәм Резеда Сәлахова кунак булды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Рифат Фәттахов га...
- ХЛ Татарстанда 155 м...
- Фәрит Габделгание...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым