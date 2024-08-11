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Среди рабочих профессий самую высокую зарплату предлагают электромонтажнику

Среди рабочих профессий самую высокую зарплату предлагают электромонтажнику

Директор по аналитике сервиса «Работа.ру» Елена Артемьева сообщила, что наиболее высокие средние зарплаты среди рабочих специальностей на сегодняшний день предлагаются электромонтажникам, комплектовщикам и слесарям.

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