Среди рабочих профессий самую высокую зарплату предлагают электромонтажнику

Директор по аналитике сервиса «Работа.ру» Елена Артемьева сообщила, что наиболее высокие средние зарплаты среди рабочих специальностей на сегодняшний день предлагаются электромонтажникам, комплектовщикам и слесарям.
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