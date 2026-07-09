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Президент Путин поручил проверить соответствие учебников русского языка заданиям на экзаменах

Президент Путин поручил проверить соответствие учебников русского языка заданиям на экзаменах

Президент России Владимир Путин дал поручение Рособрнадзору провести масштабный анализ соответствия содержания школьных учебников по русскому языку и литературе заданиям, включенным в единый государственный экзамен (ЕГЭ)Президент России Владимир Путин дал поручение Рособрнадзору провести масштабный анализ соответствия содержания школьных учебников по русскому языку и литературе заданиям, включенным в единый государственный экзамен (ЕГЭ) .

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