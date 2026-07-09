Президент Путин поручил проверить соответствие учебников русского языка заданиям на экзаменах

Президент России Владимир Путин дал поручение Рособрнадзору провести масштабный анализ соответствия содержания школьных учебников по русскому языку и литературе заданиям, включенным в единый государственный экзамен (ЕГЭ)Президент России Владимир Путин дал поручение Рособрнадзору провести масштабный анализ соответствия содержания школьных учебников по русскому языку и литературе заданиям, включенным в единый государственный экзамен (ЕГЭ) .