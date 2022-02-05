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Ковальчук об Анисимове и Плотникове: «Рано утром 7 февраля они будут в Пекине. Все будет в порядке, надеемся»

Генеральный менеджер сборной России Илья Ковальчук рассказал о том, когда в расположение команды прибудут форварды Артем Анисимов и Сергей Плотников.

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