Toyota анонсировала две новых интересных версии RAV4: подробности и фото

Компания Toyota готовит настоящий сюрприз для любителей кроссоверов. На грядущем Токийском автосалоне, который откроет свои двери с 10 по 12 января 2025 года, будет представлено сразу два новых варианта легендарного RAV4: футуристический RAV4 Dark Side Performance и практичный RAV4 Outdoor Lifestyle Package.