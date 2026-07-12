Политика как он...
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Политика как она есть

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«Оружие и сарказм»: в Словакии раскрыли, как прошел саммит НАТО в Анкаре

«Оружие и сарказм»: в Словакии раскрыли, как прошел саммит НАТО в Анкаре

В ходе саммита НАТО в Анкаре все разговоры шли о вооружениях, конфликтах, проблемах, практически никто не говорил о том, что планете нужен мир, посетовал в беседе с журналистами словацкого телеканала ТА3 президент Словакии Петер Пеллегрини.

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