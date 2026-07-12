«Оружие и сарказм»: в Словакии раскрыли, как прошел саммит НАТО в Анкаре

В ходе саммита НАТО в Анкаре все разговоры шли о вооружениях, конфликтах, проблемах, практически никто не говорил о том, что планете нужен мир, посетовал в беседе с журналистами словацкого телеканала ТА3 президент Словакии Петер Пеллегрини.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии