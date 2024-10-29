РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

293 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда Белугина
    Поддерживаю решение президента. Срок службы такого гражданина, который приносит огромную пользу стране, не стоит огра...Путин продлил сро...
  • Юрий Кушнарев
    какая социализация,идиот. Лишение всех выплат,выделение отдельных мест для проживания,платное лечение( учить не надо,...После массовых бе...
  • Алексей Рубин
    Так как Россия может ответить? В никчёмной статейке об этом ни одного слова!Путин рассказал, ...

Зеленский пожаловался, что западные партнеры несправедливы и его не понимают

Зеленский пожаловался, что западные партнеры несправедливы и его не понимают

Владимир Зеленский пожаловался на несправедливость и непонимание со стороны западных партнеров. Выступая на саммите «Украина – Северная Европа» в Исландии он, в частности, заявил, что некоторые лидеры в ЕС выступают против приглашения в альянс Киева, хотя сейчас речь идет не о членстве, а просто о приглашении.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх