Зеленский пожаловался, что западные партнеры несправедливы и его не понимают

Владимир Зеленский пожаловался на несправедливость и непонимание со стороны западных партнеров. Выступая на саммите «Украина – Северная Европа» в Исландии он, в частности, заявил, что некоторые лидеры в ЕС выступают против приглашения в альянс Киева, хотя сейчас речь идет не о членстве, а просто о приглашении.