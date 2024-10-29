Зеленский пожаловался, что западные партнеры несправедливы и его не понимают

Владимир Зеленский пожаловался на несправедливость и непонимание со стороны западных партнеров. Выступая на саммите «Украина – Северная Европа» в Исландии он, в частности, заявил, что некоторые лидеры в ЕС выступают против приглашения в альянс Киева, хотя сейчас речь идет не о членстве, а просто о приглашении.
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