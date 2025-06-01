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В Белоруссии обвинили Киев в попытке сорвать переговоры после подрыва мостов

В Белоруссии обвинили Киев в попытке сорвать переговоры после подрыва мостов

ЧП с подрывом моста в Брянской области является террористическим актом, устроенным киевским режимом для срыва переговоров в Стамбуле, уверен лидер Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич.

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