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Татар-информ

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«На Казанскую надо быть в Казани»: как отпраздновали праздник иконы Богородицы

«На Казанскую надо быть в Казани»: как отпраздновали праздник иконы Богородицы

Большой праздник – День явления Казанской иконы Богородицы – отметили сегодня в Казани. Ежегодно он собирает тысячи верующих со всей страны, но сегодня паломников было еще больше, так как столицу Татарстана посетил Патриарх Кирилл.

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