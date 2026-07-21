«На Казанскую надо быть в Казани»: как отпраздновали праздник иконы Богородицы

Большой праздник – День явления Казанской иконы Богородицы – отметили сегодня в Казани. Ежегодно он собирает тысячи верующих со всей страны, но сегодня паломников было еще больше, так как столицу Татарстана посетил Патриарх Кирилл.
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