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На Сахалине завершает работу VIII Международного военно-технического форума «Армия-2022» выставочная площадка на аэродроме «Пушистый»

На Сахалине завершает работу VIII Международного военно-технического форума «Армия-2022» выставочная площадка на аэродроме «Пушистый»

Военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО), а также других соединений и воинских частей, дислоцирующихся на острове Сахалин, продемонстрировали современные образцы военной техники, стрелковое оружие, оптические приборы разведки и средства бронезащиты современного бойца.

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