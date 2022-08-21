На Сахалине завершает работу VIII Международного военно-технического форума «Армия-2022» выставочная площадка на аэродроме «Пушистый»

Военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО), а также других соединений и воинских частей, дислоцирующихся на острове Сахалин, продемонстрировали современные образцы военной техники, стрелковое оружие, оптические приборы разведки и средства бронезащиты современного бойца.