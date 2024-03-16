С фестиваля — в реаниматологи. Студенты спасли жизнь пассажиру рейса Сочи-Владивосток

Из соображений медицинской этики молодые люди не раскрыли деталей о состоянии человека.Внеплановый практикум ждал студентов-медиков из Дальневосточного федерального университета по дороге со Всемирного фестиваля молодёжи, отгремевшего в Сириусе.
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