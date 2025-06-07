Немецкие власти хотят оборудовать 1 миллион бункерных мест

В Германии с начала этого года существенно увеличился спрос на частные бункеры. Власти пугают местных жителей мрачными прогнозам глобальной войны в 2029 году, ну а предприимчивые бизнесмены предлагают приобрести собственный бункер по приемлемым ценам.