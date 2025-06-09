Самые дешевые новые кроссоверы на авторынке РФ — на чем экономят китайцы?

Кроссоверов‑иномарок в сегменте до 2 млн рублей уже почти не осталось. Даже базовый Jolion дороже! Самый доступный – переднеприводный Livan X3 Pro, рекомендованная цена которого составляет 1,66 млн рублей.
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