Непал: По меньшей мере один человек был убит и еще 22 человека, в том числе 13 сотрудников службы безопасности, получили ранения в районе Каптангандж Новая Хатия сельского муниципалитета Девангандж-3 округа Сунсари, провинция Коси, в ночные часы по местному времени 26 июля из-за межобщинных столкновений, вызванных спором из-за громкой музыки во время шествия.