Очарование Парижа в акварельных картинах Тьерри Дюваля

Раннее утро и поздний вечер, сверкающая Сена и мокрые после дождя крыши домов, силуэты величественных памятников и уличные кафе – всё это в картинах французского художника, вдохновлённого Парижем.
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