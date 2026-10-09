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Фото-Мир и обо всем...

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Очарование Парижа в акварельных картинах Тьерри Дюваля

Очарование Парижа в акварельных картинах Тьерри Дюваля

Раннее утро и поздний вечер, сверкающая Сена и мокрые после дождя крыши домов, силуэты величественных памятников и уличные кафе – всё это в картинах французского художника, вдохновлённого Парижем.

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