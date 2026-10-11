В Краснодаре 18 АЗС приостановили продажу топлива

В Краснодаре к утру воскресенья работают 88 автозаправочных станций, на 18 объектах отпуск топлива временно приостановлен, ещё девять закрыты на ремонт или ребрендинг.
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