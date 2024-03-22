Как выглядит черепаха без панциря? Сила и слабость брони.

Погуглите “сломанный панцирь черепахи”, и там будет много изображений. Черепахи, упавшие с высоты, различные виды черепах, сбитые автомобилями или случайно уроненные владельцами… Хорошая новость заключается в том, что, поскольку панцирь черепахи состоит из живых костей, если вовремя оказать правильную медицинскую помощь, он может зажить.